Beijo de Kim Kardashian e Kanye West torna-se viral nas redes sociais" | VÍDEO

A atitude do rapper está a dar que falar.

Kim Kardashian e Kanye West foram apanhados pela 'kiss cam', durante um jogo de basquetebol, no passado fim de semana. E a atitude do rapper está a dar que falar.

Enquanto Kim sorriu de imediato para as câmaras e tentou beijar o marido, e pai dos seus filhos, Kanye estava apenas focado em sorrir para as câmaras, ignorando a socialite. No entanto, Kim não desistiu e depois de duas tentativas falhadas conseguiu dar um beijo rápido e na cara ao rapper.

O beijo "estranho" do casal já protagonizou vários memesnas redes sociais e foi alvo de críticas à atitude de Kanye. "Alguém que diga ao Kanye West que ele não é Deus e para beijar a mulher", lê-se num comentário. "Que atitude estranha! Como recusar um beijo da Kim?", questionou outro.