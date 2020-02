Novo desafio nas redes sociais pode ser fatal e está a deixar pais e autoridades em alerta

Recentemente surgiu nas redes sociais um novo desafio que rapidamente se tornou viral e que foi apelidado de ‘Skull Breaker Challenge”, Desafio Quebra-Ossos em tradução livre.

A primeira vez que surgiu este desafio foi na rede social Tik Tok, atualmente muito utilizada em Portugal pelas camadas mais jovens, mas rapidamente surgiu nas restantes plataformas, como o Twitter, o Facebook ou Instagram.

O Desafio Quebra-Ossos consiste em reunir três pessoas para gravar um vídeo. Num primeiro momento as duas pessoas que estão da ponta saltam, e posteriormente o elemento que está no meio salta também, mas acaba por ser derrubado com uma rasteira pelos dois elementos que compõem o trio.

The #skullbreakerchallenge which is currently trending on #tiktok is fatal. Please pay attention to our kids. pic.twitter.com/SQi9RPpk6j — Nicole Wong 王晓庭 (@nicolewong89) February 14, 2020

A brincadeira, no entanto, pode dar origem a problemas graves, como já aconteceu por diversas vezes em escolas dos Estados Unidos. Os pais de uma criança de 13 anos de Nova Jérsia contaram à CBS News que no seguimento do Desafio Quebra-Ossos o filho teve várias convulsões depois de ter batido com a cabeça no chão.

Depois do alerta das escolas e de vários pais, também vários médicos vieram alertar para este fenómeno que “pode causar graves lesões ou mesmo ser fatal”.