Morreu o inventor do 'copy-paste'

O cientista informático que inventou o copy paste e tornou o trabalho de todos os utilizadores mais simples morreu, esta segunda-feira, aos 74 anos, avançou a empresa Xerox através do Twitter. "O teu dia de trabalho é mais fácil graças às suas ideias revolucionárias", escreveu a empresa.

Lawrence "Larry" Tesler nasceu em Nova Iorque, em 1945. Ao trabalhar na Apple, Lawrence desenvolveu o famoso copiar e colar e o search replace – procurar-substituir.

A inspiração para o "cortar e colar" surgiu a partir do método de edição de textos em papel, em que se cortavam pedaços de textos que depois eram colados com fita-cola noutra ordem.

Estes comandos foram introduzidos pela primeira vez, em 1963, no computador Lisa. Quando abandonou a Apple, o informático decidiu fundar uma start-up educativa e trabalhou para a Amazon e Yahoo.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon