Messi sobre Ronaldo: " É um avançado predador, adora marcar golos"

Messi e Ronaldo têm liderado a competição no mundo do futebol nos últimos anos. E ao longo dos tempos, em várias entrevistas, o argentino é questionado sobre a performance de Ronaldo e o português questionado sobre a performance de Messi.

Recentemente, durante uma entrevista ao jornal El Mundo Desportivo Messi falou sobre a situação atual do português no futebol e sublinhou que o Real Madrid perdeu muito com a saída de Ronaldo. "O Real Madrid perdeu muito golo com a saída do Ronaldo. Era óbvio que isso ia acontecer. Não só golos, Cristiano Ronaldo também dava muitas outras coisas. Já o tinha dito, acho normal. Um jogador que marca 50 golos por temporadas e que sai, quer queiras quer não, nota-se. O Real tem grandes jogadores, mas o Cristiano faz 50 golos por época", referiu Messi.

"Cristiano Ronaldo? É normal que continue a marcar, é um avançado predador, adora marcar golos, e sempre que joga pode marcar. Tem muitas coisas boas como avançado e à mínima chance marca", elogiou o argentino.

Além de elogiar o craque português, Messi falou ainda do possível regresso de Neymar ao Barcelona. "Regresso de Neymar? É normal que os adeptos tenham o pé atrás pela maneira como se foi do Barcelona, a mim também me incomodou no momento, tentámos convencê-lo para que não fosse. Mas no fim todos queremos ganhar e ter os melhores connosco", declarou. "Como disse antes, Neymar é um dos melhores e dava-nos muita coisa no relvado. Mas compreendo [que as pessoas estejam chateada], foi-se embora de uma forma que não agradou a ninguém", acrescentou Messi.

Com o intuito de terminar com os comentários sobre a sua saída do Barcelona, depois deste se ter envolvido numa polémica com o diretor do clube, Messi afirma que pretende ficar em Camp Nou. "Enquanto o clube continuar a querer, da minha parte não haverá nunca problema algum. Também já disse muitas vezes que gosto de estar aqui e que estamos todos bem. A minha ideia é essa, seguir neste clube. Quero ganhar outra Champions, quero continuar a ganhar campeonatos", indicou.