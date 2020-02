Detido jovem de 17 anos que abusou sexualmente de três meninas institucionalizadas

As vítimas têm idades compreendidas entre os 8 e os 13 anos.

Um jovem de 17 anos foi detido, esta quinta-feira, suspeito de ter praticado vários crimes de violação, abuso sexual e ofensa à integridade física qualificada contra menores institucionalizados, anunciou a Polícia Judiciária através de um comunicado. O suspeito era também um dos alunos da instituição.

As vítimas são três raparigas menores com idades compreendidas entre os 8 e os 13 anos. Os abusos terão ocorrido no período compreendido entre 2018 e 2019.

O jovem é suspeito da "autoria de dois crimes de violação, cinco de abuso sexual de crianças e um de ofensas à integridade física qualificada, ocorridos em diversas ocasiões no contexto do organismo onde se encontravam institucionalizados, na área do Grande Porto", pode ler-se na nota. Depois de ter sido presente a tribunal, o arguido ficou em prisão preventiva.