Idoso esfaqueado em mesquita na cidade de Londres

Um idoso foi esfaqueado, esta quinta-feira, numa mesquita no parque Regents, na cidade de Londres.

A situação ocorreu por volta das 15h00 locais, de acordo com a Sky News. O homem de 70 anos é o muezim da mesquita, a pessoa responsável por liderar as orações dos muçulmanos. A vítima foi esfaqueada no pescoço e transportada para o hospital. De acordo com as autoridades britânicas, não corre risco de vida.

O agressor foi detido no local por tentativa de homicídio. Apesar de as autoridades não terem classificado o crime como um ataque terrorista a unidade contra terrorismo britânica está a investigar o caso.

O primeiro-ministro Boris Johnson lamentou a situação através das rede ssociais e diz estar chocado. "Estou profundamente triste com o ataque à Mesquita Central de Londres. É tão terrível que isso aconteça, especialmente em um local de culto. Os meus pensamentos estão com a vítima e todos os afetados", escreveu. ond