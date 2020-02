Detidos três homens suspeitos de homicídio no Bairro Cova da Moura

O crime ocorreu no passado dia 15.

Foram detidos, esta quinta-feira, três indivíduos suspeitos do homicídio de um homem de 36 anos no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, anunciou a PJ através de um comunicado. Os suspeitos têm 22, 20 e 17 anos de idade.

“Os factos ocorreram na noite do passado dia 15, no interior do Bairro da Cova da Moura, na Amadora, quando a vítima, um homem de 36 anos e morador naquele local, foi interpelado pelos presumíveis autores, num quadro de uma desavença de escassa relevância", pode ler-se na nota.

Os homens terão alegadamente agredido a vítima e utilizado uma arma branca, que acabou por provocar a morte do homem de 36 anos.

Depois de terem sido presentes a primeiro interrogatório judicial, um dos detidos ficou em prisão preventiva e os outros dois ficaram sujeitos a apresentações diárias às autoridades e proibidos de manterem contactos entre si.