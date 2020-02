Queda de aeronave provoca uma vítima mortal

Um piloto morreu, esta quinta-feira, na sequência de um despiste de uma avioneta, em Noáin, na região espanhola de Navarra, avançou o El Páis. O acidente ocorreu pelas 18h30 locais. Depois da queda, a aeronave incendiou-se de imediato.

De acordo com as autoridades locais, o piloto tinha informado o aeroporto onde estava prestes a aterrar que estava com "problemas num dos motores" e que necesitava de fazer uma aterragem de emergência. No entanto, acabou por não conseguir e a aeronave despenhou-se perto de uma casa.

No local estiveram membros da Guarda Civil espanhola, da polícia local e bombeiros.

Até ao momento não é conhecido o motivo que provocou a queda da aeronave.