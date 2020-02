Ferro Rodrigues elogia Parlamento: "Correu bastante bem"

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, elogiou o Parlamento no debate sobre a despenalização da eutanásia e acredita que este correu “bastante bem” e que o Parlamento “esteve à altura”

“Correu bastante bem. É um debate difícil e muito apaixonado, nalguns casos, mas penso que o parlamento esteve à altura, como já tinha estado há dois anos [na anterior discussão sobre a despenalização da morte assistida", afirmou Eduardo Ferro Rodrigues, no final da sessão plenária.

Foram aprovados, esta quinta-feira, na generalidade, os cinco projetos para a despenalização da morte assistida.

O partido socialista foi o que obteve mais votos a favor (127).O diploma do BE obteve 124, o do PAN 121 e o do PEV e da Iniciativa Liberal 114.