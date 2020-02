Homem atira carro ao mar e tenta agredir agentes da GNR

Um homem foi detido, esta quinta-feira, depois de ter atirado o próprio carro ao mar e ter tentado agredir dois agentes da GNR, em São Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça.

Segundo o Correio da Manhã, o homem foi mandado parar pelos agentes na sequência de uma operação Stop, na avenida Marginal, o que o deixou chateado com a situação. Depois de entrar numa discussão acesa com os agentes e quando os outros ocupantes já não estavam na viatura, este decidiu atirar o carro à baía de São Martinho do Porto, consigo lá dentro.

Ao sair da água, tentou agredir os militares da GNR e acabou por ser detido. A viatura por outro lado ainda não foi retirada da água, tendo a Autoridade Marítima colocado bóias no carro para este não se afundar.