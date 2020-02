Lana del Rey perde a voz e cancela primeiros concertos da digressão europeia

"Detesto desiludir-vos, mas tenho de me curar”, disse a cantora através de um comunicado.

Lana Del Rey cancelou os primeiros concertos da digressão europeia, que tinha inicio marcado para esta sexta-feira, em Amesterdão, visto ter ficado sem voz.

"Peço desculpa por desiludir-vos à última da hora, mas esta doença apanhou-me de surpresa e perdi por completo a voz”, justificou a cantora, através de um comunicado citado pela BBC. "Detesto desiludir-vos, mas tenho de me curar”, sublinhou.

Segundo a artista, a pausa deve durar quatro semanas, o que irá obrigar a cantora a cancelar concertos na Holanda, França, Inglaterra e Alemanha.

Lana del Rey vai atuar no NOS Primavera Sound no Porto, no próximo dia 12 de junho.