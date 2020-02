Morreu Joaquim Pina Moura

O ex-ministro da Economia e das Finanças, presidente da Iberdola Portugal e administrador da Galp, Joaquim Pina Moura, morreu, esta quinta-feira, aos 67 anos, na sua casa, em Lisboa. A notícia foi avançada pelo filho João Pina à Lusa. Pina Moura morreu vítima de uma doença neurodegenerativa.

Natural de Loriga (Seia), Joaquim Pina Moura foi membro do Partido Comunista Português entre 1972 e 1991 e aderiu ao Partido Socialista em setembro de 1995.

Depois foi secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro António Guterres até 1997, antes de ser nomeado ministro da Economia do XIII Governo Constitucional. Em 1999, foi nomeado ministro das Finanças e da Economia do XIV Governo Constitucional, novamente durante o Governo de Guterres. Pina Moura foi um dos membros mais influentes do Governo de Guterres e era conhecido como Cardeal Richelieu.

Pina Moura foi ainda presidente do Conselho de Admininstração da Media Capital.