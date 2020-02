Carolina Deslandes surpreende fãs com nova cor de cabelo

Carolina Deslandes surpreendeu os seus seguidores com uma mudança extrema de visual. A cantora deixou o ruivo para trás e apostou num branco acizentado como cor de cabelo.

Muitos dos seguidores elogiaram a mudança da cantora. "Estás linda", "afinal há uma cor mais bonita que o ruivo" e "não consigo acreditar que pintaste o cabelo!", foram algumas das reações à publicação.

Por outro lado, muitos fãs duvidaram se a cantora tinha mesmo pintado o cabelo, visto Deslandes estar a participar no programa Dança com as Estrelas da TVI, onde celebridades interpretam cantores famosos.