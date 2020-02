Três mortos em acidente violento na Segunda Circular

Um acidente na Segunda Circular, em Lisboa, fez três mortos, esta sexta-feira de madrugada.

O despiste aconteceu junto ao Campo Grande, no sentido Aeroporto-Benfica, mas o trânsito ficou condicionado nos dois sentidos com corte das duas faixas junto ao separador central.

"Uma viatura ligeira despistou-se cerca da 01h00 no sentido Aeroporto-Benfica, junto ao Campo Grande, e embateu num poste de iluminação que caiu na estrada invadindo as vias do sentido oposto", explicou fonte da PSP, citada pelo Correio da Manhã.

As três vítimas mortais, que segundo o mesmo jornal tinham entre 24 e 36 anos, eram os únicos ocupantes do carro, os corpos terão sido projetados para a estrada.

Cerca das 6h40 estavam ainda cortadas uma faixa em cada sentido devido aos danos provocados no separador central.

No local estiveram 27 operacionais com o apoio de oito viaturas.