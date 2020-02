Carnaval com temperaturas que podem chegar aos 26 graus

Os próximos dias vão ser marcadas pelo bom tempo, com céu pouco nublado e temperaturas que podem chegar em algumas regiões do país aos 26 graus Celsius, na terça-feira as máximas começam a descer.

As temperaturas começam, a subir já esta sexta-feira mantendo-se altas para a época até segunda-feira, segundo o IPMA.

As máximas, até segunda-feira, vão variar entre os 16 e os 25 graus. Os valores mais elevados vão registar-se no Alentejo e no Algarve e os mais baixos nas regiões do interior norte e centro

Para terça-feira de Carnaval está prevista uma descida da temperatura entre 3 a 6 graus, em relação ao fim de semana.