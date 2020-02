A Câmara Municipal de Lisboa assina esta sexta-feira protocolos com diversas associações para a gestão de mais 28 casas para vítimas de violência doméstica ou de género.

No total, passarão a existir 58 espaços na capital.

As vítimas de violência de género passaram a ter este tipo de apoio no ano passado e as casas ficam disponíveis de acordo com as necessidades das vítimas e das indicações das associações de apoio.