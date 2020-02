Menino de 10 anos escreve carta ao treinador do Liverpool a pedir para equipa perder

Daragh Curley, fã do Manchester do United, foi claro nas palavras que dirigiu a Jurgen Klopp, que lhe respondeu à altura.

Um menino inglês de apenas 10 anos, Daragh Curley, fã do Manchester United, escreveu uma carta a Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, para que a equipa não ganhasse tantos jogos e acabou surpreendido quando o técnico lhe respondeu sem rodeios.

"O Liverpool está a ganhar demasiado jogos. Se vocês continuarem a ganhar, vão bater o recorde de jogos ser perder do futebol inglês. Sendo adepto do United, isso deixa-me triste", pode ler-se na carta escrita pelo menino, para um trabalho escolar, citada pela BBC.

"Da próxima vez que o Liverpool jogar, por favor, faça com que eles percam. Deixem que a outra equipa marque. Espero tê-lo convencido a não ganhar a liga e a nunca mais ganhar um jogo", rematou Daragh Curley.

Apesar da tentativa, Jurgen Klopp não satisfez, naturalmente, o desejo do menino. "Desta vez, não posso atender ao teu pedido, pelo menos por vontade própria. Por mais que queiras que o Liverpool perca, é o meu trabalho fazer tudo o possível para ajudar o Liverpoola vencer", começou por explicar.

"Ao ler a tua carta, o que posso dizer é que o que não vai mudar é a tua paixão pelo futebol e pelo teu clube. O Manchester United tem sorte em te ter como adepto", confessou Jurgen Klopp.

À BBC, os pais do menino admitiram ter ficado muito felizes com a resposta do treinador do Liverpool. "É uma lição de desportivismo", adiantaram.