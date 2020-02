A apresentadora Cristina Ferreira foi surpreendida, esta sexta-feira, pela equipa que com ela faz o programa da SIC todas as manhãs.

Todos os colaboradores homens decidiram vir vestidos de mulher, mas sem ter avisado a apresentadora.

“Os meus homens”, escreveu Cristina Ferreira no seu Instagram, como legenda para a fotografia na qual surge com as ‘matrafonas’ da esquipa. A apresentadora quase chorou a rir.