Líbano confirma primeiro caso do novo coronavírus

O Líbano confirmou, esta sexta-feira, o primeiro caso de coronavírus no país. Durante uma conferência de imprensa, o ministro da Saúde libanês, Hamad Hassan, declarou que a vítima é uma mulher de 45 anos que esteve na cidade iraniana de Qom, onde foram confirmadas 18 pessoas infetadas pelo Covid-19 e quatro vítimas mortais. Segundo declarações de uma fonte médica à AFP, a mulher encontra-se estável e não corre perigo de vida.

Os passageiros que voaram na companhia da mulher já foram contactados pelas autoridades de saúde do país e o Governo declarou que a partir de hoje, todas as pessoas provenientes do Irão terão de ficar em quarentena durante duas semanas.

Além da primeira pessoa confirmada com o Covid-19 no Líbano, duas pessoas que apresentam sintomas semelhantes foram submetidas a análises.

O Covid-19 já infetou mais de 75 mil pessoas em todo o mundo e provocou a morte de mais de 2000.