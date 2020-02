Morreu o escritor Vasco Pulido Valente

Vasco Pulido Valente morreu, esta sexta-feira, num hospital em Lisboa, aos 78 anos, segundo fonte familiar do escritor, historiador e cronista ao jornal Público.

Nascido a 21 de novembro de 1941, Pulido Valente era licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa e tinha um doutoramente em História na Universidade de Oxord.

Foi colunista do jornal Público desde a sua fundação e colaborou ainda com outros orgãos de comunicação social como o Diário de Notícias e o Expresso. É autor de várias obras literárias como "O poder e o povo: A revolução de 1910", "O País das Maravilhas" e "Às Avessas".

Pulido Valente envolveu-se ainda no mundo político, tendo sido secretário de Estado da Cultura, durante o Governo de Sá Carneiro, em 1979. Em 1985, tornou-se membro do Movimento de Apoio de Soares à Presidência que dirigiu a campanha para as eleições presidências de Mário Soares, em que este foi eleito Presidente da República.

Em 1995 foi eleito deputado nas listas do PSD, onde se manteve como independente durante poucos meses.

em atualização