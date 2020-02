Mãe recusou dar dinheiro a filho para comprar droga e foi agredida violentamente

Um homem foi detido, esta sexta-feira, depois de ter agredido a mãe, por esta se ter recusado a dar-lhe dinheiro para comprar droga, avançou o Jornal de Notícias.

A situação ocorreu em São João da Madeira. O individuo roubou o cartão multibanco à mãe para conseguir dinheiro para comprar haxixe e heroína e levantou cerca de 120 euros. Ao aperceber-se da falta do dinheiro, a progenitora falou com o filho que negou qualquer envolvimento no desaparecimento do dinheiro.

Apesar de já ter roubado 120 euros, o homem de 30 anos pediu mais 50 euros à mãe. Quando esta se recusou a dar-lhe o dinheiro, este deu-lhe um murro e deixou-a inconsciente. Quando acordou, a mulher foi até casa de uma familiar pedir ajuda e acabou por apresentar queixa às autoridades.

O agressor acabou por ser detido pela PSP e foi presente a tribunal, onde foi decretado que ficaria em prisão preventiva.