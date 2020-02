Casal tenta atropelar agentes da PSP para não serem apanhados com droga

Um homem e uma mulher foram detidos, esta quinta-feira, com 1.067 doses de heroína e cinco doses de cocaína em sua posse, em Castelo Branco.

Segundo um comunicado do Comando Distrital da PSP de Castelo Branco, citado pela TVI24, o casal estava sobre investigação há seis meses. Quando foram parados pelas autoridades, dentro do seu veiculo, os suspeitos tentaram atropelar os agentes para conseguirem escapar. Os agentes não ficaram feridos, no entanto, a viatura da PSP ficou com alguns danos materiais.

Depois de terem sido presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco, os arguidos ficaram em prisão preventiva.