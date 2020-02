FC Porto punido com um jogo à porta fechada por agressão de adepto a polícia

Até ao momento, nenhuma fonte do clube reagiu à punição.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o FC Porto com um jogo à porta fechada, depois de um adepto do clube ter agredido um agente no final da Taça de Portugal, em maio de 2019.

Segundo o Maisfutebol, o adepto atirou uma cadeira contra o polícia que estava a cobrir o evento, que é considerado um agente desportivo segundo o regulamento.

O clube azul e branco pode recorrer da decisão do Conselho de Disciplina, no prazo de dez dias. Até ao momento, nenhuma fonte do clube reagiu à punição.