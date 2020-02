Funcionário da CP fica em estado grave na sequência de um acidente de trabalho

A vítima foi transportada para o Hospital São João no Porto.

Um homem ficou ferido com gravidade, esta sexta-feira, na sequência de um acidente de trabalho numa oficina da Comboios de Portugal, em Guifões, Matosinhos, avançou o Correio da Manhã.

O alerta foi registado às 17h10. O funcionário estava a realizar trabalhos de manutenção numa composição do metro e uma roda caiu-lhe por cima das pernas. A vítima foi transportada para o Hospital São João no Porto, para receber assistência hospitalar.

No local estiveram 10 operacionais dos Bombeiros da Leça do Balio, do INEM e da PSP, apoiados por quatro viaturas.