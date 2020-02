Questionado sobre jogadores lesionados, Mourinho chora... a rir | VÍDEO

José Mourinho protagonizou um momento de boa disposição aos jornalistas, presentes esta sexta-feira, numa conferencia de imprensa. Enquanto fazia a antevisão do jogo com o Chelsea, marcado para este sábado, o técnico português foi questionado sobre os jogadores que estão lesionados e que não irão jogar: Son, Harry Kane e Dele Alli.

Depois de já ter abordado este assunto várias vezes e ter dito que a ausência destes jogadores é um grande desfalque na equipa - dos 68 golos marcados pela equipa inglesa esta temporada, 33 foram da responsabilidade de Son e Harry Kane – Mourinho chorou... a rir e protagonizou um momento insólito para os jornalistas presentes.

Jose can't stop laughing when he's asked about injury news 🤣 pic.twitter.com/dsb64sZ50s