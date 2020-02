Lidl alerta para sorteio falso que está a ser enviado por mensagem aos clientes

O prémio do alegado concurso é um Iphone 11 ou um Samsung S20.

O Lidl Portugal lançou um alerta, esta quinta-feira, para um falso sorteio que está a ser divulgado por mensagem, em nome da empresa. A mensagem pede às pessoas para inserirem dados pessoas num “website fraudulento” para concorrerem ao concurso, cujo prémio é um Iphone 11 ou um Samsung S20.

“Na sequência do falso sorteio, divulgado ontem [quinta-feira] em nome do Lidl Portugal, via SMS e outros serviços de mensagens, o Lidl informa que está a fazer todos os esforços para eliminar o ‘website’ fraudulento”, disse a empresa à agência Lusa.

A empresa alertou também os clientes através da sua pagina de Facebook para a situação. “O Lidl Portugal relembra que todas as suas campanhas, passatempos e sorteios oficiais são realizados, através dos canais oficiais da marca, nomeadamente, o site e/ou páginas oficiais de Facebook e Instagram Lidl Portugal”, pode ler-se na nota divulgada, esta quinta-feira.