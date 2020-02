Lucros da NOS crescem 4,2% para os 143,5 milhões de euros

A NOS alcançou um resultado líquido de 143,5 milhões de euros em 2019, uma subida de 4,2% face aos 137,8 milhões de euros registados no ano anterior. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a operadora divulgou receitas totais de 1559 milhões de euros (mais 1,5% face a 2018).

Já o valor de EBITDA (lucro antes de descontados juros, impostos, depreciações e amortizações) atingiu os 641 milhões, uma subida de 2,7% em comparação com 624,3 milhões de euros.

As receitas de telecomunicações atingiram os 1522 milhões de euros, um crescimento de 1,1% em relação ao período homólogo. No segmento de cinemas e audiovisuais, a empresa alcançou um crescimento de receitas de 6,5%, dos 111,5 milhões de euros, em 2018, para os 118,8 milhões de euros, no final do último ano. Feitas as contas, a dívida líquida da NOS é agora de 1094 milhões de euros (+4,9% em relação a 2018).

Em 2019, a NOS teve um total de 4,851 milhões de subscritores de serviços móveis e 1,639 milhões de clientes de televisão, dos quais 1,356 milhões de acesso fixo. O número de serviços de banda larga fixa atingiu 1,419 milhões e os serviços de voz fixa totalizaram 1,779 milhões. A cobertura de rede de nova geração da Nos chegou a mais 219 mil casas em 2019, cobrindo um total de 4,646 milhões de casas.