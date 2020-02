Porteira portuguesa vai integrar lista nas eleições municipais de Paris

A portuguesa Lourdes Rodrigues, porteira no 17.º bairro de Paris, vai integrar a lista de Geoffroy Boulard nas eleições municipais, que decorrem a 15 e 22 de março.

" Ele pediu uma reunião comigo porque vê que eu sou uma pessoa que organizo eventos e estou sempre a juntar pessoas, mais do que a dividi-las. Trabalho como voluntária na delegação da solidariedade. Se eu faço isto aqui há tantos anos, dou tanto tempo, ele disse que também posso dar de outra maneira", disse em declarações à TVI24.

Conhecida por Loulou, a portuguesa organiza vários eventos para juntar os vizinhos e já conseguiu reunir cerca de 1000 pessoas num só espaço. Lourdes Rodrigues diz que pretende ganhar e mostrar que ser porteira é um trabalho "como outro qualquer".

"Ser porteira é um emprego como outro qualquer. Eu não me considero como aquelas porteiras de antigamente que tinham de se calar, não podiam dizer nada. No dia de hoje não é assim, sinto que é um emprego como outro qualquer. Até valorizo mais", disse a portuguesa.

"Vamos apresentar as nossas listas nas próximas semanas e no 17.º bairro vamos ter uma candidata portuguesa, que eu conheço há muitos anos e está muito envolvida no seu bairro. Ela está num lugar elegível. Para mim, é importante abrir a lista a personalidades que fazem muito pelos outros", afirmou Geoffroy Boulard, autarca de direita e afiliado com o partido Les Republicains.