Friends está de regresso em maio

É oficial: os protagonistas da série Friends vão regressar ao pequeno escrã para uma reunião especial, mais de 15 anos após o final da série, que durou 10 anos e foi um sucesso a nível internacional.

A confirmação foi avançada no Instagram por Matthew Perry, o eterno Chandler, que partilhou uma imagem antiga de promoção de "Friends" com as palavras "Vai acontecer". Os restantes atores do elenco, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer não tardaram a publicar a mesma imagem.

Kevin Reilly, diretor de conteúdos do novo HBO Max, onde vai passar o episódio especial, revelou que a reunião vai "captar o espírito original" da série. Os atores não irão interpretar as suas personagens mas sim reunir-se para falar sobre o tempo em que gravaram a série, recordar momentos e experiências ao lado da apresentadora Ellen Degeneres.

O episódio irá estrear em maio de 2020, de acordo com a plataforma de streaming. De acordo com a revista Variety, cada um dos atores irá receber cerca de dois milhões de euros pelo eposódio especial.