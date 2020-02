Mulher de ascendência asiática foi alvo de comentários racistas devido ao novo coronavírus

Uma mulher norte-americana de ascendência asiática foi alvo de um ataque racista, no metro de Los Angeles, no início do mês de fevereiro.

Tanny Jiraprapasuke estava acompanhada por um amigo, quando um homem começou a fazer vários comentários racistas enquanto apontava para ela, durante mais de 10 minutos. O homem não identificado mencionou o coronavírus e culpou os cidadãos chineses pelo aparecimento do Covid-19, responsável pela morte de mais de 2000 mil pessoas.

"Todas as doenças vêm da China, mano. Vem tudo da China porque eles são uns nojentos de m****. Acham que são muito espertos porque inventam isto e aquilo...", pode ouvir-se no vídeo gravado e partilhado nas redes sociais por uma mulher. A vítima partilhou também o vídeo e diz ter-se sentido "presa e assustada" com a situação.

Até ao momento não existe nenhuma informação sobre uma intervenção das autoridades no caso.

Video shot by@autumnlovevogue. Happened on 2/1/2020. Headed home with a friend. He directed his coronavirus rant at me for 15 mins.There were other men on the train, they avoided eye contact with me. I felt trapped and scared. This was my first. #JeNeSuisPasUnVirus #IamNotAVirus pic.twitter.com/cjkMCoYvRa