Donald Trump critica escolha de Parasitas para melhor filme dos Óscares

Donald Trump decidiu dar a sua opinião sobre os filmes vencedores dos Óscares e disse não ter concordado com o prémio de Melhor Filme ter sido atribuído ao filme sul-coreano Parasitas.

Durante uma acção de campanha no Colorado, o Presidente dos Estados Unidos, questionou a multidão presente. “A propósito, quão maus foram os Óscares, viram?”. “E o vencedor é: da Coreia do Sul!”. “O que raio foi aquilo?”, interrogou. “Já temos problemas suficientes com a Coreia do Sul no comércio e, agora, é-lhe atribuído o prémio de melhor filme do ano", queixou-se Trump. “Foi bom? Não sei”.

O Presidente norte-americano aproveitou o discurso para sublinhar que antigamento "grandes filmes" como E Tudo O Vento Levou e O Crepúsculo dos Deuses é que levavam este Óscar para casa.

“Pensei que era o Melhor Filme Estrangeiro, certo? Mas não. Foi o melhor... Alguma vez isto aconteceu?”, continuou. Esta foi a primeira vez em toda a história dos Óscares em que filme de língua não-inglesa venceu a categoria de Melhor Filme.

Entretanto, a Neon, a distribuidora americana do filme, já reagiu aos comentários de Trump “É compreensível. Ele nem sabe ler”, escreveu nas redes sociais.