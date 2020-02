Rui Rio impõe lei da rolha a deputados do PSD

Um e-mail enviado pelo presidente do PSD e líder parlamentar do partido aos seus deputados, durante o dia de ontem, está a deixar alguns deputados em estado de choque. Tudo porque há novas regras de comunicação, centralizadas, em nome da maior visibilidade das propostas do PSD, e da sua atividade. Porém, há uma frase no texto do e-mail que motivou grande apreensão e até a irritação de alguns colegas de partido e de bancada de Rio.

«Os contactos com a comunicação social deverão, por isso, ser sempre efetuados de forma articulada através da assessoria de imprensa», lê-se na missiva, noticiada pela Visão e confirmada pelo SOL. As novas regras deixaram alguns deputados com a certeza de que, agora, não poderão falar diretamente com a imprensa. Primeiro, terão de passar pela equipa de assessoria, centralizada na sede do PSD.

O caso motivou vários contactos entre deputados, e um dos parlamentares ouvidos pelo SOL considerou, numa leitura mais fina do e-mail, que este pode ser mais um momento de tensão, que pode ser lido como ‘uma espécie de lei da rolha’. Ainda assim, outro deputado lembrou que, mesmo que se verifiquem protestos, o presidente do PSD pode vir a público dizer que este é mais um exemplo de leituras enviesadas e de ataque interno.



