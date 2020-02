Venezuela. Por trás das acusações à TAP

A Venezuela voltou a a atacar a segurança do aeroporto de Lisboa e a TAP. Desta vez, foi o Ministério Público venezuelano que exigiu às autoridades portuguesas que descubram «que tipo de cumplicidade interna existe no aeroporto de Lisboa» com o tráfico de cocaína para Portugal, alegadamente em voos da TAP. As acusações surgem poucos dias depois de o Governo de Nicolás Maduro atacar a companhia aérea portuguesa, dizendo que fora cúmplice do transporte de explosivos e coletes à prova de bala por Juan José Márquez, tio do autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Caracas alegou mesmo que o líder da oposição voou na TAP com uma identidade falsa, violando «padrões internacionais». Em sequência, o Governo de Maduro suspendeu por 90 dias os voos da TAP para a Venezuela.

Parece, no entanto, cada vez mais claro que a companhia aérea tem pouco a ver com o assunto. «Quem faz o raio-x não é a TAP, quem faz a inspeção das bagagens não é a TAP», lembrou esta semana o presidente executivo (CEO) da TAP, Antonoaldo Neves, na apresentação das contas de 2019.

«O rastreio de bagagens e objetos é responsabilidade de uma empresa privada, sob supervisão da PSP», explicou ao SOL Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF).



