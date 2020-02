Influencer fingiu férias em Bali com fotos tiradas... no IKEA

Natalia Taylor tem mais de 320 mil seguidores no Instagram e quase dois milhões de subscritores no Youtube. A influencer utilizou as redes sociais para partilhar com quem a segue a sua viagem a Bali, na Indonésia, que na verdade não era nada mais, nada menos, do que apenas uma ida ao IKEA… mas isso ninguém desconfiou.

A norte-americana, de 23 anos, partilhou várias fotografias onde aparecia num hotel de luxo, a beber champanhe ou a descansar durante o banho. A localização? Bali. Durante três dias, Natalia conseguiu fazer com que todos os seguidores acreditassem que estava de viagem, quando na verdade nunca tinha saído dos Estados Unidos.

No Youtube, Natalia revelou que todas as fotografias foram tiradas numa loja IKEA, em Los Angeles, e editadas. As pistas deixadas nas imagens, como etiquetas de preços, não foram o suficiente para os seguidores questionarem a influencer.

No mesmo vídeo, Natalia explicou que queria apenas demonstrar como é frequente os influencers falsificaram detalhes da sua vida. Além do estatuto que pretendem alcançar nas redes sociais, muitos querem apenas obter produtos gratuitos e relembra que nem tudo o que vemos é a realidade.