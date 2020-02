Quentin Tarantino foi pai pela primeira vez aos 56 anos

Nasceu este sábado o filho do cineasta.

Quentin Tarantino foi pai pela primeira vez, este sábado, dia 22 de fevereiro.

"Daniella e Quentin Tarantino estão felizes em anunciar o nascimento do seu primeiro filho. Um menino nascido no dia 22 de fevereiro de 2020", anunciaram os representantes do casal num comunicado, citado pelo site norte-americano TMZ.

O cinesta, de 56 anos, é casado com Daniella Pick, de 36 anos, desde 2018. Segundo o TMZ, o bebé terá nascido em Tel-Aviv, Israel, o país natal da cantora e modelo.