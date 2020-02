"Estar assintomático é positivo", realça Graça Freitas sobre português infetado com o Covid-19 no Japão

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, deixou uma “palavra de tranquilidade” ao português infetado com o novo coronavírus e que se encontra a bordo do navio Diamond Princess, no Japão.

"Temos de estar tranquilos e pensar que este senhor, para bem dele, e ainda bem, este nosso concidadão, ate à data não apresenta sintomas, vamos aguardar para ver a evolução, mas estar assintomático é, por enquanto, positivo", disse Graça Freitas, este domingo, citada pela agência Lusa.

De acordo com a responsável, as autoridades de saúde japonesas "estão a retirar as pessoas do navio para hospitais de referência no Japão de acordo com os sintomas e a situação clínica". "No caso concreto deste senhor, e de outros passageiros e tripulantes que se encontram a bordo e assintomáticos, há um critério de prioridade. A indicação que há nestas situações é para isolamento e ficar em vigilância para ver se os sintomas evoluem ou não evoluem", explicou, realçando que "enquanto se mantiver assintomático, não será prioritário, digamos assim".

"Neste caso é uma pessoa assintomática, estará em vigilância e, se houver alteração do estado de saúde, haverá também alteração do seu estado de risco e as medidas previstas serão aquelas que as autoridades japonesas tiverem no seu protocolo", concluiu Graça Freitas.