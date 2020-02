Castelo Branco revoltado com crianças disfarçadas de escravos em desfile escolar: "Deviam ter vergonha"

José Castelo Branco utilizou as redes sociais para mostrar a sua indignação perante uma situação que decorreu num desfile de carnaval.

De acordo com o socialite, as imagens, onde crianças surgem disfarçadas de escravos, foi captada num desfile de um jardim de infância em Tavira, no Algarve.

“É uma vergonha! DISFARÇAR CRIANÇAS EM ESCRAVOS?!?! VERGONHA! PORTUGAL ESTÁ A FICAR RACISTA? METAM UM PROCESSO! A estes Educadores! De Tavira ! Eu não estou a ver isto! Um jardim de infância em Portugal disfarçou as crianças de escravos ?!?!”, começa por questionar José Castelo Branco na sua página de Instagram.

“QUE É ISTO! Os Professores e educadores! Deviam ter vergonha! Aprendam a história mas não a repitam! Mesmo a brincar! Isto foi muito ridículo! Ainda por cima pintaram as crianças de preto! É de criança, que se educa! Se saírem racistas a culpa vai ser desses educadores ! Metam um processo nestes educadores! São anormais! E vocês Pais ?!? Que deixam que isto aconteça?!”, rematou.