Sporting vence (2-0) Boavista e pressiona Sp. Braga

O Sporting recebeu e venceu o Boavista, este domingo, em jogo da jornada 22 da Liga portuguesa.

Depois de se ter estreado a marcar pelos leões no jogo ante o Basaksehir, na 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, Sporar voltou a marcar, inaugurando agora o marcador aos 13 minutos.

Ainda na primeira metade, Gonzalo Plata fez o 2-0 final aos 42 minutos.

Com este resultado, os leões voltam ao pódio da Liga à condição - ocupam o 3.º lugar com 39 pontos, mais dois do que o Sp. Braga, que recebe a partir das 20 horas o V. Setúbal.