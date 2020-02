Confirmada quarta vítima mortal devido a coronavírus em Itália

Foi infetado no hospital quando estava receber tratamento devido a outra condição não relacionada com o coronavírus.

A quarta pessoa a morrer em Itália na sequência do Covid-19 era um paciente, com mais de 80 anos, e foi infetada quando estava no hospital para outro tratamento.

A notícia da sua morte foi avançada pela rádio italiana RAI.

O país está em alerta e as autoridades lutam para conter o surto que já contaminou cerca de 150 pessoas desde sexta-feira, tendo havido quatro vítimas mortais.



Sublinhe-se que as outras três pessoas que morreram eram também idosas e pelo menos duas delas tinham graves problemas de saúde.