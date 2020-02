Confirmadas quarta e quinta vítimas mortais devido a coronavírus em Itália

As autoridades italianas confirmaram, esta segunda-feira, a morte da quarta e da quinta pessoa a morrer com coronavírus no país. Trata-se de dois octogenários, ambos internados num hospital em Bergamo, na Lombardia, a região mais afetada pela presença do Covid-19, há pelo menos 167 casos de doentes confirmados, de um total de 219 em Itália.

A quarta vítima mortal foi anunciada ao início da manhã. Um homem, de 84 anos, que foi infetado quando estava no hospital para outro tratamento. Poucas horas depois, chegou a notícia de mais uma morte confirmada. Segundo a imprensa italiana trata-se de um homem de um homem de 88 anos, hospitalizado em Bergamo com um historial de outras doenças.

Em conferência de imprensa, o chefe da Proteção Civil, o comissário Angelo Borreli, confirmou: "São 219 os contagiados e cinco os mortos. Ocorreu há pouco tempo uma morte na Lombardia, um homem de 88 anos de Caselle Landi".