Boletins roubados do Placard bloqueados a partir de hoje

Os boletins do Placard vão ser bloqueados a partir desta segunda-feira com o intuito de "reforçar a segurança" e haver "uma maior colaboração com as entidades policiais".

"Na sequência de notícias recentes sobre roubos de talões de apostas registadas, o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa decidiu aplicar uma medida de exceção", pode ler-se em comunicado enviado pelos Jogos Santa Casa.

Esta medida surge na sequência de vários roubos de talões de apostas, "no sentido de dissuadir este tipo de furtos, tendo em conta a proteção dos apostadores e mediadores".

Numa publicação no Facebook, a PSP lembrou que devem ser tomadas as medidas de autoproteção necessárias "para evitar a prática deste tipo de crime".