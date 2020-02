“Uma deusa”. Maria João Bastos em destaque no Carnaval do Brasil

Look da atriz em tons dourados foi muito elogiado.

A atriz portuguesa Maria João Bastos foi uma das figuras que mais se destacaram no tradicional Baile do Copa no hotel Copacabana Palace.

Maria João Bastos é já presença assídua neste que é um dos festejos mais célebres do Carnaval do Brasil.

Escolheu um look todo em dourado, do justo vestido às joias extravagantes, incluindo uma peça para a cabeça que compunha o visual.

A atriz partilhou imagens da sua escolha no Instagram e os elogios foram mais do que muitos, incluindo os de portugueses famosos, como a atriz Sofia Grilo, a cantora Raquel Tavares ou a apresentadora Iva Domingues. “Lindona”, “Uma Deusa”, “UAU”, são alguns dos comentários.