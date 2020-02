Cristina Ferreira foi de férias. Afinal quem é que ficou a tomar conta da ‘casa’?

“Bom dia da minha 'casa' na Suíça. Deixei a 'nossa' bem guardada, com segurança à porta e tudo. Se acontecer alguma coisa digam-me.”, escreveu Cristina Ferreira no Instagram.

A apresentadora Cristina de Ferreira está atualmente na Suíça a desfrutar de alguns dias de férias. Mas deixou o programa entregue as outras caras da SIC.

Até aqui sempre que a ‘dona’ da casa fazia uma pausa para descanso era ao vizinho Cláudio Ramos que cabia o comando do programa, mas depois de o apresentador ter rumado à TVI para ser a cara do novo Big Brother, a SIC teve de arranjar outros substitutos.

O programa começou com João Baião a tentar convencer o segurança a deixá-lo entrar na 'casa' de Cristina, e lá conseguiu. Entretanto, disfarçou-se de governanta para enganar João Paulo Sousa que assumiu o papel de apresentador principal do programa, na ausência de Cristina Ferreira.

O programa desta segunda-feira contou ainda com a presença já habitual de Joana Barrios.