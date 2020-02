Novo caso suspeito de coronavírus em Portugal

Um homem foi internado no Hospital de São João, no Porto, por suspeitas de estar infetado com o novo coronavírus. O paciente em questão tinha chegado de Milão, Itália, e foi internado no domingo.

Este é o 14.º caso suspeito em Portugal, depois de a Direção-Geral da Saúde confirmar esta segunda-feira que o 13.º caso - um homem que também regressou de Milão - deu negativo para o Covid-19. Até ao momento, não há casos confirmados em Portugal.

Recorde-se que número de mortos devido ao novo coronavírus subiu para 2.592 na China continental, tendo sido registados novos 409 casos de infetados, quase todos na província de Hubei. O número de infetados no país já é superior a 77 mil.

Em Itália, o número de mortos devido ao Covid-19 já subiu para 7.