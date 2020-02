Norte-americano morre em foguete que construiu para tentar provar que a Terra é plana

Um homem, de 64 anos, morreu este sábado, a bordo de um foguete, a tentar demonstrar que a terra é plana e não redonda.

A morte de “Mad Mike”, como era conhecido, foi revelada pelo Science Channel, que pertence ao grupo Discovery Channel. Michael Hughes, o seu verdadeiro nome, tinha construído um foguete movido a vapor, com o patrocínio de várias marcas, com o objetivo de subir 1.500 metros acima do nível do mar para demonstrar que a Terra não é redonda.

Michael Hughes "morreu tragicamente durante a tentativa de lançamento do foguete que ele mesmo havia fabricado”. "Os nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos durante este momento difícil", escreveu o canal, numa publicação partilhada no Twitter.

Nas redes sociais foram partilhadas imagens do lançamento, que ocorreu em Barstow, 180 km ao nordeste de Los Angeles, bem como o momento em que o foguete muda imediatamente de rumo e cai.

O Science Channel estava a trabalhar numa nova série com o título "Astronautas amadores".

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md