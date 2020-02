Jesualdo Ferreira com lugar em risco no Santos

Direção do clube pondera futuro do treinador português

Há pouco mais de um mês no comando técnico do Santos, a imprensa brasileira avança esta segunda-feira que Jesualdo Ferreira tem o lugar em risco.

A direção do Peixe pondera a demissão do treinador português, que regista três vitórias, dois empates e duas derrotas nos sete jogos disputados.

A confirmar-se, o técnico terá o mesmo destino que Augusto Inácio, que foi demitido do Avaí ao fim de sete jogos.

Os dois treinadores chegaram ao Brasil, recorde-se, depois da época de ouro que Jorge Jesus carimbou no Flamengo no seu ano de estreia no clube rubro-negro.