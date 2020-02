Kirk Douglas deixou filhos fora da sua herança

Kirk Douglas morreu no passado dia 6 de fevereiro, aos 103 anos. O ator deixou uma fortuna avaliada em 61 milhões de dólares, cerca de 56 milhões de euros - valor que não quis que fosse distribuído por nenhum dos seus filhos, Michael, Joel e Peter.

Segundo o Mirror, toda a herança de Kirk Douglas será destinada a obras de caridade com as quais trabalhou durante toda a sua vida. A maior parte do dinheiro será doado à Douglas Foundation, fundação que Kirk Douglas e a mulher, Anne Buydens, criaram e que apoia causas relacionadas com saúde e educação. A fundação define que o seu grande objetivo é "ajudar aqueles que, de outra forma, não poderiam ajudar-se a si mesmos".