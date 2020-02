Polícia confirma que atropelamento em desfile de Carnaval na Alemanha "foi intencional"

A polícia confirmou que o atropelamento de pelo menos 15 pessoas num desfile de carnaval em Volkmarsen, na Alemanha, esta segunda-feira, foi intencional. No entanto, não confirmou a hipótese de atentado.

Segundo Henning Hinn, da diretoria de polícia de Hesse Norte, o motorista, de 29 anos, conduziu propositadamente contra a multidão que participava no desfile. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, incluindo várias crianças.

"Não estamos para já a partir do princípio de que foi um atentado", acrescentou, sem revelar as razões do condutor, que premeditou o atropelamento, ao volante de uma carrinha Mercedes prateada.

O incidente ocorreu pelas 14h30 locais.

Recorde-se que ainda a semana passada um terrorista de extrema-direita abateu 9 pessoas em bares de shisha frequentados por comunidades imigrantes, antes de matar a própria mãe e se suicidar. No seguimento da tragédia, o Governo alemão comprometeu-se a aumentar a segurança dos desfiles de Carnaval.