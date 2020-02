Novo caso suspeito de coronavírus no Porto deu negativo

O mais recente caso suspeito do novo coronavírus em Portugal deu negativo, confirmou a Direção-Geral da Saúde à TSF. O homem, que está internado no hospital de São João no Porto, desde domingo, tinha regressado de Milão, em Itália.

Este foi o 14.º caso suspeito em Portugal. Até ao momento todos os casos deram negativo.

Recorde-se que, esta segunda-feira, Graça Freitas, diretora-geral de Saúde, revelou que o processo relativo às analises é agora mais rápido. “O hospital de São João começou na noite passada a fazer os testes e já não perdemos o tempo que as amostras levavam a vir do Porto até ao Ricardo Jorge. O período é mais rápido mas não é instantâneo".