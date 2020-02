Ex-jogador de râguebi incendeia carro e mata a mulher e os filhos

Rowan Baxter, um ex-jogador de râguebi profissional, matou a mulher o os três filhos, suicidando-se de seguida, em Brisbane, na Austrália.

Segundo o Guardian, que cita fonte policial, o antigo desportista, de 42 anos, regou o carro da sua esposa, Hannah Clarke, com gasolina e incendiou o veículo com a mulher e os filhos no seu interior - Aaliyah, de seis anos, Laianah, de quatro anos, e Trey, de três anos.

Depois, o australiano ter-se-á esfaqueado fatalmente. As crianças morreram no local e a mãe ainda conseguiu sair do carro, que acabou por explodir. “Ele derramou gasolina sobre mim”, terá gritado a mulher, que acabou por morrer mais tarde no hospital.

Pessoas próximas referiam que a relação entre o casal não estaria bem, e há quem diga que já não estavam juntos.Ao Daily Mail, os pais de Hannah disseram que acreditavam que o homem estava a perseguir a filha. “Ele estava a ver o telemóvel dela e a rastrear a sua localização”.

Uma prima de Baxter defiiniu o ex-atleta como “controlador”. "Rowan foi criado para pensar que as mulheres são duas coisas: empregadas de limpeza e prostitutas", disse, revelando que o homem terá traído Hannah várias vezes.

Após a sua carreira bem sucedida como jogador de râguebi, Baxter trabalhava como preparador físico para as equipas da National Rugby League (NRL), Super Rugby e Australian Football League (AFL).